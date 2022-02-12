Artistik buz patenci Valieva'nın Kış Olimpiyatları’ndan önce doping aldığı ortaya çıktı

Uluslarası Test Kurumu ITA, Valieva'nın Aralık ayında yapılan doping testini geçemediğini bildirdi.

ITA, Valieva'dan geçen Noel günü, St. Petersburg'daki Rusya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda örnek alındığını bildirdi.

Bu örnek daha sonra Stockholm'de Dünya Dopingle Mücadele Kurumu WADA'nın onayladığı bir laboratuara gönderildi.

-Doping testi pozitif çıkan Amerikalı atlet Shelby Houlihan yediği domuz etli dürümden şüpheleniyor



-Rusya'ya 'Soçi'de devlet eliyle doping' suçlaması



-'4 yılda 1000'den fazla Rus atlet doping yaptı'



Sonuç, 8 Şubat'ta Valieva'nın takımına altın madalya kazandırmasından bir gün sonra, ancak madalya töreninden önce geldi.

Valieva'nın testinde kalp ilacı olan, ancak fiziksel performansı artırdığı için WADA tarafından yasaklanan trimetazidin bulundu.

Rusya'nın Dopingle Mücadele Kurumu Rusada, Valieva'nın Pekin Olimpiyatları'nda yarışmaya devam etmesine izin verdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile Uluslararası Patinaj Birliği ise bu karara itiraz etti.

RUSYA HENÜZ MADALYAYI ALAMIYOR



Olay, spor konusundaki hukuki anlaşmazlıkları gidermek için kurulmuş olan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a sevkedildi.

CAS, Valieva'nın 15 Şubat'ta başlayacak olan bireysel yarışmalardaki performansı öncesinde durumu değerlendirilecek.

Kamila Valieva, tek kadınlarda artistik buz pateni yarışmalarının en favori isimlerinden ve idman yapmaya devam ediyor.

CAS duruşmasının sonucu belli olmadan takım yarışmasında kazandığı altın madalya da Rusya'ya verilmeyecek.

Takım yarışmasında ABD ikinci, Japonya üçüncü, Kanada dördüncü gelmişti.

2019 yılındaki bir doping skandalı nedeniyle Rusya'nın iki yıl boyunca ülke olarak, Rus bayrağı ve milli marşı altında Olimpiyatlar'a katılmaları yasaklanmıştı. İlk başta 4 yıl olarak verilen bu ceza, daha sonra iki yıla indirildi.

Bu nedenle Rus sporcular olimpiyatlara, 'Rusya Olimpiyat Komitesi' adı altında bağımsız bir ekip olarak katılıyor.

Valieva, Ocak ayında Estonya'nın başkenti Talinn'deki Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'na katıldı ve tek kadınlarda madalya kazandı.

Rusya Olimpiyat Komitesi, Valieva'nın Avrupa Şampiyonası ve Kış Olimpiyatları öncesindeki testlerinin negatif çıktığına işaret ederek ekibindeki sporcuların haklarını korumak için kapsamlı önlemler alacağını söylüyor.