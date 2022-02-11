Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (10.02.2022)

Aktüel haberler (10.02.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 06:50
Aktüel haberler (10.02.2022)

ŞAMPİYON PİSTTE
Oracle Red Bull Racing, 2022 Formula 1 sezonu öncesi yeni aracı RB18'i tanıttı. Lansmana Takım Patronu Christian Horner, Formula 1'in son şampiyonu Max Verstappen ve Meksikalı pilot Sergio Perez katıldı.

KÖKÇÜ ARSENAL'E
Feyenoord takımında 5 gol, 6 asistle yıldızını parlatan milli futbolcumuz Orkun Kökçü, İngiliz devi Arsenal'in radarına girdi. İngiliz basını, Arsenal'in hedefindeki ilk ismin 21 yaşındaki orta saha olduğunu yazdı.

CEDİ'DEN 8 SAYI
NBA'de milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland, sahasında San Antonio karşısında 105-92 kazandı. Cedi Osman, zafere 8 sayılık katkı sağladı.

ANTALYA START ALDI!
Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), Side-Antalya etabıyla start aldı. 144.5 kilometrelik Side- Antalya etabını Gazprom Rusvelo takımından Matteo Malucelli kazandı.

Favori Pochettino
Manchester United yeni hoca çalışmaları için iyice gaza bastı. Listenin başında Pochettino ve Erik ten Hag yer alıyor. Takımdaki oyuncular da Pochettino'yu istiyor.

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