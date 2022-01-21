Aktüel haberler (21.01.2022)

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta Büyük Britanyalı tenisçilerden tek erkeklerde Andy Murray, tek kadınlarda ise Emma Raducanu ikinci turda elendi. Elindeki sakatlığı nedeniyle maç içinde birçok kez tıbbi yardım alan 19 yaşındaki Raducanu zor anlar yaşadı.



NBA'de Philadelphia 76ers, yıldız oyuncusu Joel Embiid'in kariyer sayı rekorunu egale ettiği karşılaşmada Orlando Magic'i 123-110 mağlup etti. Sixers'ta all-star Embiid, 50 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken, kariyerinin sayı rekorunu bir kez daha tekrarladı.



Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun 16. haftası bugün oynanacak 1'er maçla başlayacak. Karşılaşmaların programı şöyle: Sultanlar Ligi: 18.00 - Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyesi. Efeler Ligi: Bursa BB Spor - Ziraat Bankkart.



FIFA, kiralık oyuncu transferlerinde yeniliğe gidip sayı konusunda sınırlama getirdi. Açıklamaya göre, 2022- 23 sezonundan itibaren kulüpler en fazla 8 oyuncuyu kiralık gönderebilecekken yine en fazla 8 oyuncuyu kiralık olarak transfer edebilecek. Kiralık süreleri de en fazla 1 yıl olacak.