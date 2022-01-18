Haberler Diğer Sporlar Fatih Arda İpçioğlu'nun olimpiyat kotası onaylandı

Fatih Arda İpçioğlu'nun olimpiyat kotası onaylandı

Kayakla atlamada mücadele eden milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu'nun bireysel olarak elde ettiği olimpiyat kotası, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından resmi olarak onaylandı. İpçioğlu, "İkinci defa kendi kotam ile kış olimpiyatlarına gidiyorum, resmi olarak onaylandı." ifadelerini kullandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 11:58
Fatih Arda İpçioğlu'nun olimpiyat kotası onaylandı

Fatih Arda İpçioğlu, Twitter hesabından, "İkinci defa kendi kotam ile kış olimpiyatlarına gidiyorum, resmi olarak onaylandı." paylaşımı yaptı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılacak milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Erkeklerde ilk 65 sporcu arasında yer alarak olimpiyatlara gitmeye hak kazandım. Olimpiyatlar için hazırlıklarımı sürdürüyorum. Pekin'de önceliğim elemeleri geçmek. İlk 30'da yer alabilirim. Kovid-19 nedeniyle zorlu bir dönem var. Katılan kadrolara bağlı olarak sürpriz sonuçlar da elde edebilirim. Pekin'de elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi temsil edeceğim. Son iki Dünya Kupası'na da katılarak Erzurum'a döneceğim ve çalışmalarımı Türkiye'de sürdüreceğim. Ay sonunda ise olimpiyatlar için Çin'e gideceğim. Bu sürede bana destek veren herkese teşekkür ediyorum."

2022 Pekin Kış Olimpiyatları 4-22 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

DİĞER
Son dakika: Trabzonspor'dan 2 bomba daha! Fiorentina da istiyor
SON DAKİKA: Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polise bıçaklı saldırı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor