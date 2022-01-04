Aktüel haberler (04.01.2022)

MBAPPE SEZON SONU MADRİD'DE

Uzun süredir adı Real Madrid'le anılan Kylian Mbappe'nin sezon sonu İspanya'nın yolunu tutacağı neredeyse artık kesinleşti. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Paris Saint-Germain'in 23 yaşındaki forveti Mbappe için yaz transfer dönemini bekleyeceğini söyledi. PSG ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldız, kulübün yenileme görüşmelerine de olumlu yanıt vermemişti. Mbappe'nin PSG'de 195 maçta 147 gol, 76 asisti var.

LEO MESSI ABD YOLUNDA

Sezon başında Barcelona'dan ayrılıp PSG'nin yolunu tutan Messi'nin futbol kariyerini Amerikan futbol ligi MLS'de bitirebileceği iddia edildi. 34 yaşındaki Arjantinli yıldızın, pek çok büyük futbolu gibi son dönemlerini burada geçireceği ifade edildi. Dünyada yılın futbolcusu ödülünü tekrar kazanan Messi'nin hak etmediği eleştirileri yapılmıştı.

NBA'DE ÖMER FARUK ŞOVU!

NBA'de Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, 115-113 kaybettikleri S. Kings maçında 22 sayı ve 16 ribauntla kariyer rekoru kırdı. Heat'te çaylak Ömer Faruk Yurtseven, ilk 5'te başlayarak 34 dakika 48 saniye süre bulduğu karşılaşmayı 22 sayı ve 16 ribauntla "double double" yaparak tamamladı. Takımının en skorer iki oyuncusundan bir olan Yurtseven, kariyerinin en iyi NBA maçına imza attı. Tyler Herro 22 sayı ve 5 ribaunt, Butler 21 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Caleb Martin 15 sayı ve 6 ribaunt, Lowry ise 14 sayı ve 12 asist ile mücadele etti.

DARÜŞŞAFAKA BURGOS'A KARŞI

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-in maçında bugün İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ile karşılaşacak. Burgos kentindeki Pabellon Salonu'nda yapılacak maç 22.30'da başlayacak. Müsabakanın rövanşı ise 11 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak. İki maç üzerinden yapılacak play-in turunu geçen takım, adını son 16 turuna yazdıracak. Tur atlayacak takım, TOFAŞ'ın da yer aldığı J Grubu'nda girecek.

ERGİ TIRPANCI YALOVASPOR'DA

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, sezona HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da başlayan Ergi Tırpancı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, 22 yaşında ve 2,03 metre boyundaki basketbolcunun gard ve forvet pozisyonlarında oynadığı belirtildi. Açıklamada, sezona Afyon temsilcisinde başlayan Ergi Tırpancı'ya başarı dileğinde bulunuldu.

'YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başkanı Serdar Çevirgen, "Gernika'yı eleyip Euro- Cup'ta yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımız ve teknik ekibimize güvenimiz tam. Kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı. Çevirgen, Mersinlileri bugün akşam 18.00'de salonu doldurmaya ve Çukurova Basketbol'u desteklemeye davet etti.

BARÇA'DAN AYRILIP ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Barcelona'nın Brezilyalı kalecisi Neto, Katalan ekibine kulüpten ayrılmak istediğini bildirdi. Neto'nun devre arasında Flamengo'ya katılması bekleniyor. İspanyol basınında 32 yaşındaki file bekçisine Avrupa'dan da taliplerin olduğu belirtildi.

EN İYİSİ: ROBERT LEWANDOWSKI

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) forma giyen futbolcular, Bayern Münih'in Polonyalı forvet oyuncusu Lewandowski'yi sezonun ilk yarısının en iyi futbolcusu seçti. En iyiler Bundesliga'da forma giyen 234 futbolcunun oyuyla belirlendi. En iyi kaleci kategorisinde yüzde 30,3 ile Bayern Münih'in file bekçisi Neuer en fazla oyu alırken, Freiburg'u çalıştıran Christian Streich de yüzde 22,2 ile en iyi teknik direktör seçildi. En iyi hakem kategorisinde ise 43 yaşındaki Türk kökenli hakem Deniz Aytekin yüzde 38,5 ile en fazla oyu aldı. Liverpool'u çalıştıran Klopp da yüzde 34,6 ile şu anda dünyanın en iyi teknik direktörü seçildi.

MUHARREM KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kayaklı koşu branşında 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı alan milli sporcular Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat'ı kutladı. Kasapoğlu, "Erzurum'da düzenlenen olimpik seçmelerde kayaklı koşu branşında mücadele ederek Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat'ı tebrik ediyorum. Sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyor" ifadelerini kullandı.