Aktüel haberler (03.01.2022)

TOFAŞ'TAN TARİHİ FARK

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Tofaş ile Afyon Belediye arasında tarihi bir karşılaşma oynandı. İlk yarıyı 8. sırada bitirerek kupaya katılmak için averaja ihtiyacı olan Tofaş, rakibini 145-55 mağlup etti. Bursa temsilcisi, lig tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. Daha önceki rekor 1988'de 175- 101 sona eren F.Bahçe- Hilalspor mücadelesiydi. Tarihe geçen Tofaş, Türkiye Kupası'nda mücadele etmek için avantaj da yakaladı. Günün diğer maçında Bursaspor, G.Antep'i 75-67 yendi.

SÜPER LİG ISRARI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen 'Avrupa Süper Ligi' projesi, UEFA'nın sert uyarısı sonrası rafa kalkmıştı. Fakat ısrarcı olan Joan Laporta, Florentino Perez ve Andrea Agnelli'nin yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Barcelona, R. Madrid ve Juventus başkanlarının, projenin bu yıl başlama için görüşme yaptığı ileri sürüldü.

VİRÜSÜN SON KURBANI MESSI

Futbol dünyasında koronavirüs vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Paris- Saint Germain, aralarında Lionel Messi'nin de yer aldığı 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bernat, Rico ve Bitumazala'nın da karantinaya alındığı belirtildi. Sezon başında PSG'ye imza atan Messi, 16 maçta 6 gol atabilmişti.

EFES'E ERTELEME

ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün oynanması planlanan Semt77 Yalova- Anadolu Efes mücadelesi konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Efes'te 8 ismin testi pozitif çıkmıştı.

LUKAKU KADRO DIŞI KALDI

Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel'in kendisine uymayan bir taktikle oynadığını söyleyen Romelu Lukaku, Liverpool maçının kadrosuna alınmadı. Alman çalıştırıcı, Lukaku'nun açıklamalarına şaşırdığını söylemişti.

REAL MADRİD'İ ENES YIKTI

İspanya'da Getafe forması giyen Enes Ünal, Real Madrid karşısında attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi. Milli oyuncu, bu sezon 19 maçta 6 gole ulaştı. 5 maçtır kaybetmeyen Getafe'nin toplamda 13 golü bulunuyor.

TOPRAK'IN YENİ HEDEFİ MOTOGP

Dünya Superbike Şampiyonası şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 2023'te MotoGP'de yarışmayı hedeflediğini söyledi. Milli motosikletçi, "2022'de dünya şampiyonu olursak yarıştığımız kategoride başaracağımız bir şey kalmıyor. 2022 yılı, 2023'te MotoGP'ye geçmem anlamında çok önemli" dedi.

ORMAN FİRESİZ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Hatayspor'u 92-74 mağlup etti. 25 sayıyla oynayan Teaira McCowan, galibiyete önemli katkı sağladı. Ormanspor, bu sonuçla ligdeki 10. zaferini yaşadı. Hatay ise 6. kez kaybetti.

CURRY REKORA DOYMUYOR

Golden State Warriors, Stephen Curry'nin yeni bir rekora imza attığı maçta Utah Jazz'ı 123-116 mağlup etti. Mücadeleyi 28 sayı, 9 asist ve 6 ribauntla tamamlayan Curry, üst üste 158. maçında üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bularak kendisine ait 157 maçlık rekoru geliştirmeyi başardı.

GALATASARAY HATTI KESTİ

Galatasaray NEF, ilk yarının son maçında ağırladığı Türk Telekom'u 88-71'le geçerek ligde 10. galibiyetini elde etti.

KARTAL ÇOK FARKLI

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, sahasında Antalya 07 Basketbol'u 81-54 yendi. OGM Ormanspor ise evinde Hatayspor'u farklı geçti: 92-74. Bellona Kayseri de sahasında Çankaya Üniversitesi'ne 87-73 mağlup oldu.

CHELSEA'DEN GERİ DÖNÜŞ

Premier Lig'de 21'inci hafta mücadelesinde Chelsea, 2-0 geriye düştüğü maçta Liverpool ile 2-2 berabere kaldı. Stamford Bridge'de oynanan maçta konuk ekip Liverpool'un gollerini 9. dakikada Mane ve 26. dakikada Salah kaydetti. Chelsea'nin sayıları ise 42. dakikada Kovacic ve 45+1'de Pulisic'ten geldi.