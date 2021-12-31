2021 yılında sporda neler yaşandı? İşte o zaferler ve acı kayıp...

GÜNEŞ GİTTİ, KUNTZ GELDİ - Millilerin sıradaki hedefi elemelerinde mücadele ettiği Dünya Kupası'na katılma hakkıydı. Ay yıldızlılar lider olarak konuk olduğu Hollanda'dan 6 gol yedi. Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma şansı sürse de milli takımda ikinci Şenol Güneş dönemi sona erdi. Ay yıldızlıların başına, beklenmedik bir isim, Stefan Kuntz getirildi. Gruptaki son 3 maçını kazanan Türkiye, ikinci oldu ve play-off'ta Portekiz ile eşleşti. Maç 24 Mart'ta oynanacak.