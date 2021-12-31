2021 yılında sporda neler yaşandı? İşte o zaferler ve acı kayıp...

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DE - Futbolda 2021'in ilk ayı transferde hareketli günlere sahne oldu. Fenerbahçe uzun süre heyecanla beklediği Mesut Özil'e kavuştu. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile İrfan Can Kahveci için girdiği mücadeleyi de kazanan taraftartı.
SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇTİ - Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan 3. yerli teknik direktör oldu. Daha önce Şenol Güneş ve Mustafa Denizli siyah beyazlılar ile zafere ulaşmıştı. Beşiktaş şampiyonluğun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazandı. İki kupa Vodafone Park'ta havaya kalktı.
BEŞİKTAŞ'TAN 2 KUPALI SEZON - Beşiktaş Süper Lig'de 2,5 yıl aradan sonra Ocak ayında liderliği ele geçirdi. Süper Lig'de son haftaya Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk iddiasıyla girdi. 3'ü de sezonu galibiyetle tamamlarken, şampiyonluk kupası averajla Beşiktaş'ın müzesine gitti.