Aktüel haberler (27.12.2021)

-Samsunspor TFF 2. Lig'de yer aldığı dönemde Başakşehir'den kiraladığı Atabey Çiçek'i gündemine aldı. Başakşehir'le temas kurulurken, 26 yaşındaki golcü Samsun'da 29 maçta 11 gol, 6 asist kaydetmişti.
-Kocaeli, Altay'ın Süper Lig'e çıkmasında 7 gol, 7 asistle katkı sağlayan Erhan Çelenk'in peşinde. Bu sezon 10 maçta görev alan, son 3 maçta kadroya giremeyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu, teklife sıcak bakıyor.
-1. Lig'de devreyi düşme hattında tamamlayan Keçiörengücü, ilk imzayı attırdı. Başkent ekibi, Kocaeli'den ayrılan, bu sezon kupada 1 maçta oynayan 25 yaşındaki stoper Taha Batuhan Yayıkçı'yı kadrosuna kattı.
KADINLAR PARKEDE
Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta bugün 3 maçla başlayacak. Program şöyle: Hataysporİzmit Belediyespor (16.00), Nesibe Aydın-Fenerbahçe (17.00), BOTAŞ-Bellona Kayseri (18.00)