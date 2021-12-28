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Aktüel haberler (27.12.2021)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 06:50
Aktüel haberler (27.12.2021)

-Samsunspor TFF 2. Lig'de yer aldığı dönemde Başakşehir'den kiraladığı Atabey Çiçek'i gündemine aldı. Başakşehir'le temas kurulurken, 26 yaşındaki golcü Samsun'da 29 maçta 11 gol, 6 asist kaydetmişti.

-Kocaeli, Altay'ın Süper Lig'e çıkmasında 7 gol, 7 asistle katkı sağlayan Erhan Çelenk'in peşinde. Bu sezon 10 maçta görev alan, son 3 maçta kadroya giremeyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu, teklife sıcak bakıyor.

-1. Lig'de devreyi düşme hattında tamamlayan Keçiörengücü, ilk imzayı attırdı. Başkent ekibi, Kocaeli'den ayrılan, bu sezon kupada 1 maçta oynayan 25 yaşındaki stoper Taha Batuhan Yayıkçı'yı kadrosuna kattı.

KADINLAR PARKEDE
Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta bugün 3 maçla başlayacak. Program şöyle: Hataysporİzmit Belediyespor (16.00), Nesibe Aydın-Fenerbahçe (17.00), BOTAŞ-Bellona Kayseri (18.00)

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