Dünyanın en iyisi

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Imoco Volley'i 3-2 yenerek tarihinde 4. kez şampiyonluğa uzanan VakıfBank, basının karşısına çıktı. Basın toplantısına Kulüp Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'in yanı sıra yöneticiler, teknik ekip ve sporcular katıldı. İnanılmaz bir hafta geçirdiklerini belirten Başantrenör Giovanni Guidetti, "Müthiş bir performans sergiledik. Takımın yansıttığı ruh ve birlikte gösterdikleri performans için teşekkür ederim. Yönetim kuruluna da, bana dünyanın en iyi takımını verdikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ONUR VE GURUR DUYUYORUZ

Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ise bu gururun tarif edilemeyeceğini ifade etti. Türk voleybolunun dünyanın zirvesinde olduğunu bir kez daha kanıtladıklarını belirten Üstünsalih, "Dünyanın en iyilerinin olduğu bu turnuvada yer almak dahi başlı başına büyük bir başarıyken, oyuncularım turnuvada kupayı kaldırdı. Bu başarı üzerine hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki yıl da tüm kupalara talibiz. Kendileriyle bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. 3. olan F.Bahçe'yi de en içten şekilde tebrik ediyorum" dedi.

'5 KUPAYI DA ALMAK İSTİYORUZ'

Sezona 5 kupa hedefiyle başladıklarını ifade eden kaptan Melis Gürkaynak, "2 kupayı kazandık. Diğer 3 kupayı da almak için çabalayacağız. Bu bizim 4. dünya şampiyonluğumuz. Ankara'da kazanmak ayrı bir anlam kattı. Çok iyi bir performans sergiledik. Hak ettiğimiz bir kupa. Tabii ki bunun sevincini yaşayacağız ama kazanmak istediğimiz 3 kupa daha var" sözlerini sarf etti.

'HEDEFE DOĞRU İLERLİYORUZ'

Vakıfbank Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, sezon sonunda 5 kupayla basının karşısına çıkmayı hayal ettiklerini söyledi. Güler, "Burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Yönetim Kurulumuzun bizi hiç yalnız bırakmaması bu sonuçları doğuruyor. Adım adım hedefimize doğru ilerliyoruz. İnşallah sezon sonu 5 kupayla yeniden burada buluşuruz" diye konuştu.