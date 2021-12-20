Aktüel haberler (19.12.2021)

MBAPPE GİTMESİN

PSG sportif direktörü Leonardo, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mbappe'nin takımda kalmasını istediklerini söyledi. "Bence sözleşmeyi uzatmak için hala şansımız var" diyen Leonardo, R.Madrid'e gitmesi beklenen Mbappe'yi ikna edebileceklerini belirtti.



Brezilyalı eski yıldız golcü Ronaldo, eski takımı Cruzeiro'nun % 90 oranındaki hissesini 400 milyon dolara satın aldı. Cruzeiro, R.Valladolid'den sonra sambacının satın aldığı 2. takım oldu.

NBA'DE Cleveland, Cedi'nin 23 sayısıyla son şampiyon Milwaukee'yi deplasmanda 119-90 yendi. Houston'ın Detroit'i deplasmanda 116-107 yendiği maçta ise Alperen, 9 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

NBA'DE bu ay takımlarda koronavirüs nedeniyle 70 oyuncunun karantinaya alınması, endişeye yol açtı. NBA'de bir takımın maça çıkmak için kadrosunda en az 8 sağlıklı oyuncu bulunması gerekiyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta, oynanan maçlarla sona erdi. Sonuçlar şöyle: Hakkarigücü- Kayseri: 4-0, G.Saray-Sivas: 3-0, Adana İY-Trabzonspor: 2-1, Konak Bld.-ALG Spor: 0-0.