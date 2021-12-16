Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (15.12.2021)

Aktüel haberler (15.12.2021)

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanşında bugün Calcit'i konuk edecek. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Aktüel haberler (15.12.2021)
ECZACIBAŞI Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanşında bugün Calcit'i konuk edecek. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
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