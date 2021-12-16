Aktüel haberler (15.12.2021)

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, bugün Maccabi'ye konuk olacak. Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma 22.05'te başlayacak ve beIN 3'ten yayınlanacak.
İSPANYA'DA Getafe'de forması giyen Enes Ünal, takımında kasım ayının futbolcusu oldu. Milli futbolcu, La Liga'da kalma mücadelesi veren Getafe'de bu sezon 5 kez gol sevinci yaşadı.
GEÇTİĞİMİZ ekimde kalp rahatsızlığı geçiren Barcelona'nın yıldızı Agüero, kariyerini sonlandırdı. 33 yaşındaki Arjantinli, futbolu bıraktığını açıkladı.
GOLDEN State Warriors'ın yıldızı Curry, NBA tarihine geçti. Yıldız basketbolcu, normal sezon kariyerinde 2 bin 973 üç sayılık basket atan Allen'a ait rekoru kırdı.
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