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NFL'de 37 corona virüsü vakası tespit edildi!

Spor haberi... Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) son bir haftada yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde 36 oyuncu ve bir kulüp personelinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 14:38
NFL'de 37 corona virüsü vakası tespit edildi!

NFL'den yapılan açıklamaya göre, testler sonucu Kovid-19 listesindeki oyuncu sayısı 36 oldu. Washington Futbol Takımı'nın bir personelinde ise Omicron varyantına rastlandı.

Lig yönetimi, vaka sayılarındaki artış nedeniyle daha önce aşı olan 1 ve 2. kademedeki tüm personelin, 27 Aralık'a kadar takviye dozu yaptırmasını zorunlu hale getirdi. Fakat uygulama, NFL Oyuncular Birliği ile görüşmeler sürdüğü için sporcuları kapsamıyor.

NFL sağlık protokolleri, kulüplerin çalışanlarını 3 gruba ayırıyor. 1. kademede oyuncular, teknik heyet, sağlık ekibi ve sporcularla doğrudan teması bulunan kişiler, 2. kademede yöneticiler, sportif operasyonlarda çalışanlar, 3. kademede ise basın işleri, ulaşım, stat görevlileri gibi idari işler personeli bulunuyor.

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