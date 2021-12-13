Aktüel haberler (13.12.2021)

NBA'DE Cavaliers, ağırladığı Kings'i yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 117-103 kazandıkları maçta 18 sayı, 2 ribaunt, 2 asist üretti. Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, State Warriors'ı 102-93 mağlup etti.

CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya temsilcisi Projekt ile karşılaşacak. Ziraat Bankkart, çarşamba günü 22.30'da başlayacak maç için dün İstanbul aktarmalı uçakla Varşova'ya gitti.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında F.Bahçe HDI, Spor Toto'yu set vermeden geçti. G.Saray HDI ise Altekma'ya 3-0 yenildi. Günün diğer sonuçları şöye: Cizre Bld.- Sorgun Bld.: 1-3, Afyon Bld.-Yeni Kızıltepe: 3-0, Tokat Plevne Bld.-Bursa Büyükşehir Bld.: 3-0.