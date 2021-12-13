Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (13.12.2021)

Aktüel haberler (13.12.2021)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Aktüel haberler (13.12.2021)

NBA'DE Cavaliers, ağırladığı Kings'i yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 117-103 kazandıkları maçta 18 sayı, 2 ribaunt, 2 asist üretti. Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, State Warriors'ı 102-93 mağlup etti.

CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya temsilcisi Projekt ile karşılaşacak. Ziraat Bankkart, çarşamba günü 22.30'da başlayacak maç için dün İstanbul aktarmalı uçakla Varşova'ya gitti.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında F.Bahçe HDI, Spor Toto'yu set vermeden geçti. G.Saray HDI ise Altekma'ya 3-0 yenildi. Günün diğer sonuçları şöye: Cizre Bld.- Sorgun Bld.: 1-3, Afyon Bld.-Yeni Kızıltepe: 3-0, Tokat Plevne Bld.-Bursa Büyükşehir Bld.: 3-0.

DİĞER
İmaj tazeleyen Şeyma Subaşı paylaşıma doymuyor! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni imajı...
Büyükçekmece'de alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek ortalığı savaş alanına çevirdi! 2 bekçi yaralandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor