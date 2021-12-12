Formula 1'de şampiyon Max Verstappen!

Formula 1'de günlerdir beklenen Dhabi Grand Prix'i gerçekleşti. Şampiyonluk mücadelesini son yarışa kadar taşıyan Max Verstappen ve Lewis Hamilton, bu sezon kozlarını son kez paylaştı. Nefes kesen mücadelede kazanan Max Verstappen ilk şampiyonluğuna ulaştı.

YARIŞTA YAŞANANLAR

-Kalkış anında Lewis Hamilton, Verstappen'i geçmeyi başardı ve liderliği aldı.

YİNE KARŞI KARŞIYALAR

-Ardından uzun düzlükte Verstappen, Hamilton'a atak yaptı. İçeriden Hamilton'ın önünde virajı döndü. Ancak pist dışına çıkan Büyük Britanyalı pilot, virajı keserek yeniden Verstappen'in önüne geçti. Yarış kontrol bu olayla ilgili olarak inceleme başlatmadı ve Hamilton'ın liderliği şu an için kesinleşti.

🗣️ Verstappen 9. turda takım telsizinden seslendi: Arka lastiklerde zorlanmaya başladım.

⌚️ 12. tur itibari ile Hamilton, rakibi Verstappen ile arasındaki farkı 4.2 saniyeye kadar çıkardı.

🚨 14. turda Verstappen risk aldı ve pite çağrıldı. Hollandalı pilot sert lastikle yarışa devam etme kararını aldı.

🚨 15. tur itibari ile Mercedes, Hamilton'ı pite çağırarak Red Bull'a yanıt verdi. Hamilton da sert lastiğe geçiş yaptı.

🗣️ 16. turda Sergio Perez'e şifreli bir mesaj geldi Red Bull takımından. Yarışın şu anki lideri Sergio Perez'e Red Bull'dan telsiz uyarısı geldi: "B planına geçtik"

-Pit çıkışında geriye düşen Max Verstappen, 18. turda Carlos Sainz'ı geçerek 3. sıraya çıktı.

🗣️ 19.turda lider durumda bulunan Perez'e takımından uyarı geldi. "Hamilton'ı arkanda tutabildiğin kadar arkanda tut."

PEREZ'DEN İNANILMAZ MÜCADELE

🔥 20. turda Perez ile Hamilton kapışmasına sahne oldu. Hamilton, Perez'i geçmeye çalışırken, süre kaybetti. Arkadan gelen Verstappen ise Hamilton ile arasındaki saniye farkını bu süreçte indirmiş oldu. 21. turda Hamilton, Perez'i geçti ama Red Bull'a yeni bir umut kazandırmış oldu.

🔥 Bu inanılmaz mücadelenin ardından Verstappen takım arkadaşına şöyle seslendi: "Checo bir efsane!"

⌚️ 23. tur itibariyle Lewis Hamilton, Max Verstappen arasındaki fark 2.5 saniye civarında. Hamilton, her tur farkı artırıyor.

🗣️ 20. turda Mercedes takım telsizinde konuşulanlar dikkat çekti. Toto Wolff, Perez'in savunmasında tehlikeli bir sürüş gerçekleştirdiğini söyledi.

KIMI RAIKKONEN'DEN ERKEN VEDA

🚨 27. turda Kimi Raikkonen için yarış sona erdi. Tecrübeli Fin pilot aracın frenlerinde sorun olduğunu belirterek pite giriş yaptı. Kimi Raikkonen'in Formula 1 kariyeri böylece son bulmuş oldu.

🚨 29. turda Williams pilotu Russel da yarışa devam edemedi ve pite gelerek yarışa veda etti. Genç sürücü gelecek sezon Mercedes adına yarışacak.

⌚️ 30. tur itibariyle 1.27.484 ile Lewis Hamilton en hızlı turu güncelledi ve farkı 4.2 saniyeye kadar çıkardı.

🚨 36. turda Antonio Giovinazzi'nin aracında sorun var. Sanal güvenlik aracı devreye girdi. Bu sırada Mercedes'ten Hamilton'a uyarı geldi: "Lewis, pistte kal."

RED BULL'DAN HAMLE

🚨 Sanal güvenlik aracının devreye girmesinin ardından Red Bull'dan strateji hamlesi geldi ve Verstappen ile Perez'i pite çağırdılar. Yeniden sert lastik takarak yeniden piste döndüler.

⌚️ 38. turda sanal güvenlik aracı devreden çıktı. Eski lastiklere sahip Hamilton ile yeni lastik değiştiren Verstappen arasında 18 saniyelik fark var.

HAMILTON İSYAN ETTİ

🗣️ Lewis Hamilton'ın yarış mühendisi Bono: "Tur başına 0.8 saniye alması lazım."

🗣️ Hamilton: "Beni pistte tutmak riskli değil mi?"

🗣️ Mercedes: Pist üstü pozisyonu risk altında olduğu için seni içeri almadık."

⌚️ 43. tur itibariyle Max Verstappen, Lewis Hamilton ile farkı 14 saniyeye indirdi.

🔥 Son 10 tura girildi. Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasındaki fark 12 saniye.

🚨 50. turda Lando Norris'in lastik patlatması sonrası Lewis Hamilton'a yarış mühendisi Bono'dan uyarı gitti: "Kerb'lere dikkat et!"

GÜVENLİK ARACI GİRDİ

🚨 55. turda Latifi bariyerlere çarpınca güvenlik aracı girdi. Bunun üzerine Red Bull Verstappen'i pite çağırdı ve yumuşak lastikleri taktı.

🗣️ Lewis Hamilton, pite gelemediği için radyoyla küfürlü bir mesaj gönderdi.

🗣️ Bono: "Verstappen pite girdi. 4 tur kaldı. Yarışın güvenlik aracıyla bitmesi durumu da var."

MARKALAR ŞAMPİYONU KESİNLEŞTİ

🚨 56. turda Perez yarış dışı kaldı ve yarıştan çekildi. Böylece Markalar şampiyonu kesinleşti ve Mercedes bu sezonu lider bitirdi.

🚨 FIA'dan çok tartışılacak karar geldi. Güvenlik aracı sonrası tur yiyen otomobillerin aradan çekilmemesi kararı çıktı.

🔥 Son turda Max Verstappen, Lewis Hamilton'u geçerek liderliğe yükseldi.

🏁 Nefes kesen mücadelede kazanan Max Verstappen ilk şampiyonluğuna ulaştı.

GRID DİZİLİMİ ŞU ŞEKİLDEYDİ:

1-Verstappen

2-Hamilton

3-Norris

4-Perez

5-Sainz

6-Bottas

7-Leclerc

8-Tsunoda

9-Ocon

10-Ricciardio

11-Alonso

12-Gasly

13-Stroll

14-Giovinazzi

15-Vettel

16-Latifi

17-Russel

18-Raikkonen

19-Schumacher