Gerede Köyler Arası 2021 Gazi Hüseyin Demir Futbol Turnuvası'nda şampiyon Aşağıovacık Köyü

Turnuva, dostluk ve kardeşlik adına Bolu Gerede'nin 39 köy takımının katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuva, Altındağ Örnek Stadı'nda gerçekleştirilen yarı final ve final maçlarıyla sona erdi.

Turnuvanın final maçında Aşağıovacık Köyü, Kayısopran Köyü takımını 4-0 yenerek organizasyonun şampiyonu oldu. Turnuvayı, penaltı atışlarında İkinciafşar Köyü takımını 5-3 yenen Ortaca Köyü takımı ise üçüncü tamamladı.

Turnuvayı organize eden Ankara Geredeliler Derneği Başkanı Cafer Alagöz, organizasyonun amacının dostluk ve kardeşlikleri geliştirmek olduğunu belirterek, "Ankara'daki Geredeliler olarak 96 köyümüz var, bu yıl turnuvayı 39 köyümüz ve 702 oyuncumuz ile gerçekleştirdik. İki ay içerisinde sadece pazar günleri olmak üzere 156 maç yaptık. Amacımız burada gençlerimizi, oyuncularımızı bir araya getirmek, hemşerileri bir araya getirmek için bu görevi üstlendik. Geredelilerin ilgisinden ve katılımından dolayı da çok memnunuz." diye konuştu.

Alagöz, Geredeli 15 iş insanının kendilerine destek olduğunu belirterek "Sadece Ankara'daki değil, Bolu'daki Kocaeli'deki hatta yurt dışındaki Geredeliler de bu turnuvayı takip ediyor. Biz Gerede'de doğduk, Ankara'da doyduk, Altındağ'lı olduk, bizim sloganımız budur. Bunun için de Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı'ya ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'a maddi ve manevi destekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Final maçının ardından Aşağıovacık Köyü takımına şampiyonluk kupası takdim edilirken, turnuvaya destek veren sponsorlara da plaket verildi.