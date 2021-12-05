Aktüel haberler (05.12.2021)

VAKIFBANK'TAN AYDIN'A SET YOK

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Aydın BŞB'yi konuk eden Vakıfbank, salondan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. 25-21, 25-20 ve 25-16'lık setlerle kazanan sarı-siyahlılar, ligdeki 11. galibiyetini elde etti Sultanlar Ligi'nde dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Nilüfer- Kuzeyboru: 0-3, Bolu- Yeşilyurt: 3-0, Sarıyer-PTT: 2-3, THY-G.Saray: 3-2.

F.BAHÇE'DEN FARKLI TARİFE

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Antalya'yı konuk eden Fenerbahçe Safiport, 92-38'lik zaferle 7'de 7 yaptı. G.Saray ise Nesibe Aydın'ı 67-49 mağlup etti. İzmit Bld, deplasmanda Çankaya'yı 93-75 yendi. Günün programı: 14.00: Bursa BŞB-Elazığ, 15.00: Botaş-OGM Ormanspor, 16.00: Kayseri-Beşiktaş.

SPORUN ADRESİ TURKCELL TV+

Turkcell'in televizyon platformu TV+, dünyanın önemli spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturuyor. NBA, İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'nın heyecanı TV+'ta yaşanacak. Formula 1'de şampiyonu belirleyecek Suudi Arabistan ve Abu Dhabi Grand Prix'leri de TV+'da olacak.