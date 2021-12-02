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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'dan "Dünya Engelliler Günü"nde anlamlı buluşma

Türkiye'nin 100 yılı aşan maziye dayanan kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Dünya Engelliler Günü kapsamında buluştu. 3 takımın tekerlekli sandalye takımlarından karma yapıldı ve maç organizasyonu düzenlendi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 16:45
Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'dan "Dünya Engelliler Günü"nde anlamlı buluşma

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Spor İstanbul'un "Dünya Engelliler Günü" kapsamında düzenlediği Dostluk Kupası'nda bir araya geldi.

Spor İstanbul, Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireylere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla tekerlekli sandalye basketbol etkinliği düzenledi. Fatih Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Dostluk Kupası'na Türk sporuna yüz yılı aşkın süredir hizmet veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri katılım sağladı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin tekerlekli sandalye basketbol takımları, etkinlikte parkeye çıktı.

"DOSTLUK KAZANDI"
Dostluk Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyunculardan oluşan karma takımlar karşı karşıya geldi. Etkinliğin sonunda katılımcı kulüplerin yöneticilerine, takım kaptanlarına ve sporcularına; dostluk kupası, madalya ve plaket takdim edildi.

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