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Son dakika spor haberi: Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye Slovenya'yı yenerek yarı finali garantiledi

Son dakika spor haberleri... Norveç'te organize edilen Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Slovenya'yı 6-3 yenerek bir maç kala gruptan çıkmayı garantiledi ve adını yarı finale yazdırdı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 14:42
Son dakika spor haberi: Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye Slovenya'yı yenerek yarı finali garantiledi

A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde yarıştığı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden şampiyonada A Grubu'nda yer alan milli takım 6. maçında Slovenya'yla karşılaştı. Rakibini 6-3 yenen ay-yıldızlı ekip, bir maç kala gruptan lider çıkmayı garantileyerek adını yarı finale yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekip gruptaki son maçında bu akşam TSİ 20.00'de Slovakya'yla oynayacak. Milli takımın yarı finaldeki rakibi B Grubu'nu ikinci sırada bitiren ekip olacak.

Yarı final maçları yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Final maçı ise 27 Kasım Cumartesi günü TSİ 13.30'da yapılacak.



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