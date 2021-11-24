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Aktüel haberler (24.11.2021)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Aktüel haberler (24.11.2021)

HEYECAN SÜRÜYOR
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 8 maçla sürüyor: 20.45: İnter-Shakhtar, 23.00: C. Brugge-Leipzig, A. Madrid-Milan, Liverpool-Porto, Sporting- Dortmund, Sheriff-R. Madrid, M. City-PSG.

-Euroleague Kadınlar B Grubu'nda G.Saray, 20.00'de Sopron Basket'i konuk edecek. TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

-Keçiören'i 2-1 yenen Denizlispor'a, yönetimden müjde geldi. Başkan Mehmet Uz, galibiyet primini 12 bin TL'ye yükseltti.

-NBA'DE LeBron James ile Isaiah Stewart kavgasının cezası belli oldu. NBA yönetimi James'e 1, Stewart'a ise 2 maç ceza verdi.

-Voleybolda günün programı şöyle: 18.00: Eczacıbaşı-Zeleznicar, 19.00: Vakıfbank-Volley Monza, 21.00: Aydın BŞB-OK Gacko.

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