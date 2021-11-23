Aktüel haberler (23.11.2021)

Şampiyonlar Ligi'nde bugün iki hakemimiz düdük çalacak. 20.45'te Halil Umut Meler, Dinamo Kiev- Bayern Münih maçını yönetecek. 23.00'te ise Cüneyt Çakır Sevilla- Wolfsburg maçında görev yapacak.
Türkiye'yi Challenge Kupası'nda temsil eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 16'lı Finaller Turu ilk maçında Litvanya ekibi TK Kaunas'la karşılaşacak. Deplasmandaki mücadele 18.00'de başlayacak.
Efeler Ligi'nde namağlup lider Halkbank, 9. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Bursa Büyükşehir Belediye'yi 3-1 yendi. Halkbank, 111 dakika süren maçın setlerini ise; 25-30, 16-25, 25-16 ve 25-21 aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 82-74 yenilen Beşiktaş Icrypex, rakip takımda forma giyen Tarık Biberovic'in yönetmeliğe aykırı Türk statüsünde oynatıldığı gerekçesiyle itirazda bulundu.
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