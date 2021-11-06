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Altın için vur Kerem

Dünya Boks Şampiyonası’nda 63.5 kiloda Kerem Özmen bugün altın için ringde. Kalbimiz seninle.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Altın için vur Kerem
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Kerem Özmer yarı finalde Reese Lynch'i rahat bir şekilde mağlup ederek finale yükselmişti. 19 yaşındaki sporcumuz bugün son Olimpiyat Şampiyonu Andy Cruz Gomez ile altın için mücadele verecek. Gümüş madalyayı garantileyen genç boksörümüzün hedefi Kübalı rakibini devirerek Milli Marşımızı okutmak. Bugün 13.00'te Kerem'in final tartısı var. Büyük final 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Tüm ülke sana güveniyor.
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