Altın için vur Kerem

Sırbistan'ınbaşkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Kerem Özmer yarı finalde Reese Lynch'i rahat bir şekilde mağlup ederek finale yükselmişti. 19 yaşındaki sporcumuz bugün son Olimpiyat Şampiyonu Andy Cruz Gomez ile altın için mücadele verecek. Gümüş madalyayı garantileyen genç boksörümüzün hedefi Kübalı rakibini devirerek Milli Marşımızı okutmak. Bugün 13.00'te Kerem'in final tartısı var. Büyük final 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Tüm ülke sana güveniyor.