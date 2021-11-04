Mete rol model

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye okçuluk tarihinde ilk altın madalyasını kazanan Mete Gazoz'un adı, Pendik Güllübağlar Mahallesi'ndeki spor salonuna verildi. Açılışa Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı. Bilal Erdoğan, "Mete Gazoz'un başarısı, Türkiye'de okçuluk için bize çok büyük kazanç sağladı. Çok daha fazla gencin bu başarının elde edilebilir olduğunu görmesini sağladı" ifadesini kullandı.

Mete Gazoz'un yılda 350 gün çalıştığını kaydeden Bilal Erdoğan, "Gençliğimiz için Mete bir rol model. Çalıştığınız zaman başarının geleceğinin göstergesi" diye konuştu. Gurur duyduğunu ifade eden Mete, "Bu güzel spor kompleksine adımın verilmesi şampiyonlukta payı olan herkesi gururlandırdı. Pendik Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.