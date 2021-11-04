Ardahan'a dev bütçe!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanına hizmet etmeye devam ediyor. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Ardahan'a gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandığını duyurdu. Kente 50 milyon lira değerinde yatırım yapılacağını açıklayan Bakan Kasapoğlu, "2002'de Ardahan'da hiç spor tesis yokken, bugün 22 gençlik ve spor yatırımı söz konusu" derken yeni yatırımlar arasında buz pisti, yüzme havuzu, atletizm pisti, çim futbol sahası, basketbol ve voleybol salonlarının bulunduğunu sözlerine ekledi.