Aktüel haberler (01.11.2021)

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 20 sayı ile sezonun en iyi performansına imza attığı maçta Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns'a 101-92 yenildi. Takımının en skorer ismi olan Cedi'nin 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.



AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank, Altekma'yı 3-2 mağlup etti. 23-25, 25-17, 25-27, 25-16, 15-13'lik setlerle galibiyete uzanan mavi-beyazlılar, 6. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Cizre- Solhan: 3-1, Kızıltepe-Spor Toto: 3-0, Sorgun-Bursa: 3-2.



Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası'nda Burak Demirboğa, Türkiye rekoru kırdı. Olimpik aday kadro sporcusu, 219,63 puanla rekorun sahibi oldu.



PSG, performansı tartışılan Pochettino ime yolları ayırıyor. Fransız ekibinin, Arjantinli'nin yerine düşündüğü Zidane'la ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği iddia edildi.



Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Ormanspor, Beşiktaş'ı 81-68 yendi. Diğer sonuçlar: Elazığ-İzmit Bld.: 83-90, Kayseri-Hatay: 93-94.



Nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Sergio Agüero'da kalp ritim bozukluğu tespit edildi. Barcelona'lı yıldızın birkaç tıbbi teste daha gireceği ifade edildi.



Atletizm Federasyonu başkanlığına, geçerli 255 oyun 158'ini alan mevcut başkan Fatih Çintimar seçildi. Diğer aday Mehmet Zeki Öztürk ise 97 oyda kaldı.