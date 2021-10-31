GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş penaltı kararı! Cicaldau...

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli teknik adam, derbide Mustafa Muhammed'in Cicaldau'dan topu alıp penaltıyı kullanması sonrasında takımla yaptığı toplantıda oyuncularına uyarıda bulundu.

Duran topları sadece Cicaldau'nun kullanacağını söyleyen Terim'in, "Beşiktaş maçındaki hatamız mağlubiyete neden oldu. Bundan sonra duran topları ve penaltıları Cicaldau kullanacak." dediği öğrenildi.