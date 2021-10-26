Aktüel haberler (26.10.2021)

EUROCUP B Grubu'ndaki ilk maçında Bologna'ya yenilen Frutti Extra Bursaspor, bugün 21.00'de Venezia'ya konuk olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ise Karşıyaka, Manresa'yı ağırlarken; Tofaş, Strasbourg deplasmanında zafer arayacak.

ABD'Lİ basketbolcu Michael Jordan'ın kariyerinin başlangıç yıllarında bir maçta giydiği ayakkabı, yaklaşık 1 1,472 milyon dolarlık bedelle satıldı. Böylece müzayede evlerinde bir spor ayakkabı için verilen en yüksek bedel ödendi.

76'ERS, Oklahoma City Thunder'ı 115- 103 mağlup etti. Furkan Korkmaz 9 sayı, 3 asist ve 1 ribauntla oynadı. Alperen Şengün ise Rockets'in Celtics'e 107-97 kaybettiği maçı 7 sayı, 4'er ribaunt ve asist, 3 top çalma ve 1 blokla tamamladı.

PSG ile çıktığı 4 lig maçında golle tanışamayan Lionel Messi, son 16 yıldaki en kötü sezon başlangıcına imza attı. Arjantinli yıldız, 2005-06 sezonunda 13. haftada gol sevinci yaşamıştı. Messi'nin bu yıl Devler Ligi'nde 3 golü bulunuyor.