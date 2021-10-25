Red Bull yarışları nefesleri kesti

Türkiye'nin sıra dışı dağ bisikleti yarışı Red Bull Dawn till Dusk, Kapadokya'da yapıldı. Dağ bisikletinin 3 ayrı disiplini olan crosscountry, downhill ve enduroyu tek yarışa sığdıran mücadele, bisiklet severlere heyecanlı bir gün yaşattı. Eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Kapadokya'da güneşin ilk ışıklarıyla başlayan Red Bull Dawn till Dusk'ı 4 etap ve 35 kilometre sonunda erkeklerde Red Bull sporcusu Greg Callaghan, kadınlarda Ksenia Chernykh kazandı.
Türkiye'nin sıra dışı dağ bisikleti yarışı Red Bull Dawn till Dusk, Kapadokya'da yapıldı. Dağ bisikletinin 3 ayrı disiplini olan crosscountry, downhill ve enduroyu tek yarışa sığdıran mücadele, bisiklet severlere heyecanlı bir gün yaşattı. Eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Kapadokya'da güneşin ilk ışıklarıyla başlayan Red Bull Dawn till Dusk'ı 4 etap ve 35 kilometre sonunda erkeklerde Red Bull sporcusu Greg Callaghan, kadınlarda Ksenia Chernykh kazandı.