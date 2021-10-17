Aktüel haberler (17.10.2021)

Son olarak ülkesinin takımı Sao Paulo'da forma giyen Dani Alves'in ocak ayında eski kulübü Barcelona'ya dönmek istiyor. 38 yaşındaki sambacı sağ bekin düşük maliyeti nedeniyle transfer olabileceği yazıldı.

Glasgow Rangers'ı İskoçya'da şampiyonluğa taşıyan Steven Gerrard, Premier Lig'e dönebilir. Hakkında iddialar çıkan Liverpool efsanesi Newcastle'da çalışmanın ilgi çekici olacağını söyledi.

İspanyol basını, Real Madrid'in Kylian Mbappe'nin yanı sıra bir Fransız yıldızı daha ikna etmeye yakın olduğunu öne sürdü. Madrid ekibinin, Mbappe ile birlikte Pogba'yı ocakta imza attıracağı belirtildi

Salomon Cappadocia Ultra- Trail 2021'de birinciler belli oldu. 63 km'lik parkurun kadınlar birincisi Ekaterina Oskmakova olurken, erkeklerde ise ilk sırayı Salomon atleti Mathieu Blanchard aldı.