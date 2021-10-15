Aktüel haberler (15.10.2021)

DÜNYA KUPASI 2 YILDA BİR

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesi konusunu gündeminde tutmaya devam ediyor. Infantino, Dünya Kupası'nda reform çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "2026'da ilk kez 48 takımlı Dünya Kupası'nı zaten yapacağız. Sonraki turnuvanın iki veya dört yılda bir düzenlenmesi konusunu ise görüşmeye devam ediyoruz. Dünya Kupası sihirli turnuvadır daha sık düzenlenmeli" dedi.

PEDRI İÇİN İMKANSIZ

Barcelona, Pedri Gonzales'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Las Palmas altyapısında yetişen Pedri, 2019'da 20 milyon euro'ya Barcelona'ya imza atmıştı. 18 yaşındaki İspanyol futbolcu, geleceğini Katalan ekibine teslim etti. Barça sözleşmeye ödenmesi imkansız bir serbest kalma maddesi koydu. 2026'ya kadar nikah tazeleyen Pedri'nin serbest kalma maddesi ise 1 milyar euro.

BROOKS KANSER OLDU

İngiliz ekibi Bournemouth'ta forma giyen 24 yaşındaki David Brooks, kansere yakalandı. Galler Milli Takımı'nın da formasını giyen orta saha, kendisine lenf kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. Brooks, iyi olacağına dair inancını koruduğunu belirtti.

'EN İYİSİ BENZEMA'

Brezilyalı efsane Ronaldo, futbol hayatı devam eden en iyi forvetin Benzema olduğunu söyledi. El fenomeno "Şu anda en iyi forvet o. Son 10 yılda inanılmaz bir seviyeye geldi ve en önemlisi, o bir şampiyon. Benim adayım kuşkusuz Benzema" ifadesini kullandı.

RODGERS REDDEDECEK

Arap milyarder Muhammed bin Selman'ın yeni yatırımı Newcastle United'ın teknik direktör hedefinde L. City'nin menajeri Brendan Rodgers olduğu iddia edildi. Ancak Daily Mail, Rodgers'ın Newcastle'ın teklifini kabul etmeyeceğini çünkü M. City'de 2023'te sözleşmesi bitecek Guardiola'nın yerini almayı planladığını yazdı.

NADAL HALEN BELİRSİZ

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ayağında devam eden sakatlık nedeniyle kortlara dönüş tarihinin henüz belli olmadığını söyledi. 35 yaşındaki raket "Bu sakatlığı tamamen atlatmak istiyorum. Yeniden oynayabileceğim tarih, henüz belli değil. Kortlara dönmek için her gün çalışmalarımı sürdürüyorum" şeklinde konuştu.

MILAN MIRANTE İLE ANLAŞTI

Milan'ın A takım kadrosuna bulunan 2 kalecisi Mike Maignan ve Alessandro Plizzari sakatlandı. Kırmızı- siyahlılar iki file bekçisinin sakatlanması üzerine serbest statüde bulunan Antonio Mirante'yi kadrosuna kattı. 38 yaşındaki kaleci en son Serie A takımlarından AS

Roma'da top koşturmuştu.

'AŞI OLMAYACAĞIM!'

NBA ekibi Brooklyn Nets'in Kovid-19 aşısı olana kadar takımdan uzaklaştırdığı yıldız oyuncularından Kyrie Irving, kamuoyu tepkisine rağmen tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi. Irving "Herkes kendisi için en iyi olduğunu düşündüğü şeyi yapma hakkına sahip. Dünyamızın bu şekilde ikiye bölündüğünü görmek üzücü" dedi.

KOMŞU'DA 14 TÜRK

Yunanistan'da yapılacak Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası ve Balkan Milletler Kupası'na Türkiye'den 14 sporcu katılacak. 15-17 Ekim tarihleri arasındaki oraganizasyonda 16 Ekim Cumartesi günü 50 cc, 65 cc ve 85 cc sınıflarının ilk yarışları ile sıralamalar yapılacak. 17 Ekim'de ise final yarışları olacak.