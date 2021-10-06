Mete hedef büyüttü

Okçulukta Olimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz, yeni hedefinin takım halinde altın kazanmak olduğunu söyledi. 30 yıl daha ok atmak istediğini belirten 22 yaşındaki milli sporcu, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takım halinde madalyayla dönmek istiyoruz" diye konuştu.
OkçuluktaOlimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz, yeni hedefinin takım halinde altın kazanmak olduğunu söyledi. 30 yıl daha ok atmak istediğini belirten 22 yaşındaki milli sporcu, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takım halinde madalyayla dönmek istiyoruz" diye konuştu.