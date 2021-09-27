Likya Yolu Ultra Maratonu Antalya'da sona erdi

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Likya Yolu Ultra Maratonu, Antalya'da tamamlandı.
Tarihi Likya Yolu üzerinde 4 farklı kategorideki parkurda yarışmak için ultra maratona 14 ülkeden 350 sporcu katıldı.
Toplam 509 km uzunluğundaki Tarihi Likya Yolu'nun yaklaşık 100 kilometrelik bölümünü kapsayan Likya Yolu Ultra Maratonu, 20 kilometrelik parkurun koşulmasıyla sona erdi.
Likya Yolu Ultra Maratonu'nda 4 kategoride dereceler ve sporcuların bitiş süreleri şöyle:
- 100 kilometre
Erkekler:
1- Mahmut Yavuz - 14.45.52
2- Mehmet Osman Döner - 14.45.53
3- Ali Kansu - 15.55.47
Kadınlar:
1- Elena Polyakova - 16.38.03
2- Aylin Savacı Armador - 21.20.07
- 57 kilometre
Erkekler:
1- Ömer Arabacı - 08.33.57
2- Onur Çılgınoğlu - 08.41.50
3- Volkan Murat Uzun - 08.45.07
Kadınlar:
1- Itır Atadiyen - 10.11.14
2- Zeynep Aykan - 10.50.50
3- Elif Ateş - 10.56.56
- 37 kilometre
Erkekler:
1- Andrey Gromov - 04.38.02
2- Şahap Dede - 04.38.18
3- Dmitrii Kvasov - 05.01.51
Kadınlar:
1- Melda Fatma Derviş - 05.46.31
2- Beste Gün Aslan - 06.34.32
3- Berat Özel - 06.42.57
- 20 kilometre
Erkekler:
1- Salih Karacan - 01.55.44
2- Aykut Kırsay - 01.57.10
3- Mehmet Zeki Sarı - 02.00.09
Kadınlar:
1- Damla Baybora - 02.37.25
2- Burçin Yavuz - 02.38.34
3- Burcu Ateş - 02.40.40
Kaynak: AA