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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Türkiye Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Son dakika spor haberi... Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 20:42 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 20:47
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Türkiye Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

2021 yılının son açık hava etkinliği olan ve Dünya Okçuluk Federasyonu Açık Hava Finalleri öncesi tüm dünyadan gelen sporcuların kıyasıya ter döktüğü turnuvada Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalya maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden ikili Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Takaharu Furukawa ve Miki Nakamura'dan oluşan Japon Karışık Takımı'na karşı setlerde 6-2'lik üstünlük sağlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

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