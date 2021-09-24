Aktüel haberler (24.09.2021)

- Barcelona'da koltuğu sallanan Koeman yerine ilk aday Xavi oldu. Henry, Löw, Cocu ve Conte gibi isimler de listede yer alıyor.



- Münih, Chelsea'nin stoperi Rüdiger'i takip eden kulüpler arasına katıldı. PSG ve R. Madrid de 1 yıl kontratı kalan yıldızı takip ediyor.



- Real Madrid'de Karim Benzema fırtınası esiyor. Fransız yıldız, 6 haftada 8 kez fileleri sarsarken, 7 de asist yapmayı başardı.



- Performansı ile dikkat çeken ve Türkiye'nin yetenekli kaykay sporcularından Berke Dikişçioğlu Red Bull bünyesine katıldı.