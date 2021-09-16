Aktüel haberler (16.09.2021)

ATAMAN'IN HEDEFİ AVRUPA'DA 2'NCİ KUPA

THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Ergin Ataman, Anadolu Efes'le üst üste 2'nci şampiyonluğu kovalayacaklarını dile getirdi. Ataman, "Yeni bir meydan okuma başlıyor. Şampiyon bir takımımız var. Bunu tekrarlamaya çalışacağız" dedi.

SERGİ ROBERTO'YU AĞLATTILAR

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde evinde Bayern Münih'e 3-0 kaybederken; 59'da oyundan alınan Sergi Roberto gözyaşlarına engel olamadı. Kulübün altyapısından yetişen İspanyol oyuncu, ıslıklarla oyundan çıkınca soyunma odasında gözyaşı döktü. Roberto'yu takım arkadaşları güçlüklü sakinleştirdi.

İZMİR'DE BASKETBOL ŞÖLENİ

Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde 17-18 Eylül'de gerçekleştirilecek "Pınar Cup 2021" 4 takımın katılımıyla oynanacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Beşiktaş Icrypex ve Büyükçekmece Basketbol ile Bosna Hersek'ten Igokea mücadele edecek.