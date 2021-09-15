Altın madalyalı milliler Sevda ve Sevtap Altunoluk kardeşler başarı öykülerini anlattı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, ABD'yi yenerek üst üste ikinci kez olimpiyatlarda şampiyon oldu. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Kadınlar Golbol dalında Türkiye, naklen yayınlanan yarı final maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 9-2 mağlup ederek altın madalyayı kazandı. Türkiye'nin maçtaki tüm gollerini kaydeden Sevda Altunoluk ve aynı takımdaki kardeşi Sevtap Altunoluk, yaşadıkları mutluluğu anlattı.

Milli takım kaptanı Sevda Altunoluk, yaklaşık 15 yıldır bu branşla ilgilendiğini belirterek, "Bu bizim ikinci altın madalyamız paralimpiklerde. Biraz zor oldu. Çünkü yeniden sıfırdan bir takımla Aralık ayından itibaren zor şartlarda antrenmanlar yaptık ve zorlu süreçler geçirdik. Çünkü uluslararası müsabakalara, özel turnuvalara katılamadık. İlk müsabakamız paralimpiklerdeydi. Genç arkadaşlarım var. Çok iyi bir ekibiz gerçekten ve bunun sayesinde altın madalya geldi. Zaten kardeşimle birlikte gittim. Kardeşimle en büyük hayalimiz altın madalyayı almaktı, birbirimize söz vermiştik bunun için. Bunu da kazandık. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Çok iyi hazırlanmıştık ve çabamızın karşılığını aldık. Gerçekten bu süreçte ailemin de bana çok büyük desteği oldu. Babamın, annemin zaten destekleri olmasa hiçbir şekilde bu başarı olmazdı. İkinci altın madalyamızı aldık. Bu ülkemiz için de takım sporlarında bir ilk. Gerçekten ilk defa takım sporlarında paralimpik gibi bir branş, bir yerde, bir platformda altın madalya aldık. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Gerçekten takımımla da gurur duyuyorum. Hepsinin de çok büyük emeği var. Çok mutluyum" dedi.

Altunoluk, "Ben ilkokulda görme yetimi kaybetmeye başladığımı hissettikten sonra doktora gittik Ankara'da. Ankara'daki doktor görme engelliler okuluna yönlendirdi bizi ve ben de orada okumaya devam ettim. Orada beden eğitimi öğretmenim sayesinde bu branşı tanıdım. İlk başlarda biraz istemedim ama sonradan yavaş yavaş sevmeye başladım. Çok hırslıydım, çok istekliydim açıkçası, çünkü hep mesela yedekte oturmak ya da bir müsabakaya gitmemek bana daha büyük bir hırs katıyordu. Hep çalışma isteği geliyordu ve ilk başlarda hocam beni almamıştı takıma. Ben de dedim ki, 'çalışıp daha büyük yerlere geleceğim, daha iyi olacağım ve bu o hocamın sayesinde olacak'. Bunu da başardım. Osman Kara hocam gerçekten o bana çok büyük emek verdi. Onun sayesinde çok çalıştık. O bana çok emek verdi. Ben de çok çalıştım, böyle devam. Türkiye ligimizde de altın madalyalarımız var, çok büyük derecelerimiz var. Kardeşimle aynı kulüpteyiz" ifadelerini kullandı.

'İLK BAŞLADIĞIMDA ZOR GELMİŞTİ'

Bu spora ilk başladığında görme problemini kabul etmekte zorlandığını belirten Sevda Altunoluk, "Bana zor gelmişti. Böyle bir branş da hiç tanımıyordum gerçekten. Tanımadığım bir şeyi sevemem diye düşündüm. Önerdiklerinde kabul etmedim ama sonra izlemeye gittim ve oynamaya başladığım zaman sevmeye başladım. Çok farklı, dışarıdan çok kolay gibi görünse de aslında çok zor gerçekten. Çünkü hissetmek gerekiyor ve çok istemek gerekiyor. Bunu başardım, kardeşim de başardı. Bu milli takımın bir parçasıysa o da başardı. Çok mutluyuz, çok onurluyuz" diye konuştu.

'TÜM ENGELLİLER, ENGELSİZ HAYAT SÜRSÜN İSTİYORUZ'

Sevtap Altunoluk ise ablasıyla turnuvada olmaktan ve ülkelerine altın madalya kazandırmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ben ablamla aynı takımda olduğum için çok mutluyum. Yani benim söyleyeceğim birçok şeyi zaten ablam söyledi. Gurur duyuyorum ama son noktayı da koymak istiyorum. Biz engelsiz bir yaşam sürüyoruz. Engelli arkadaşlarımız da engelsiz bir yaşam sürmesini istiyoruz" dedi.