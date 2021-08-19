76 sporcuya burs

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de yıllardır süregelen 'eğitim mi, spor mu?' ikilemine 17'si KKTC olmak üzere 75 vakıf üniversitesi ile imzaladıkları protokolle son verdiklerini hatırlattı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de yıllardır süregelen 'eğitim mi, spor mu?' ikilemine 17'si KKTC olmak üzere 75 vakıf üniversitesi ile imzaladıkları protokolle son verdiklerini hatırlattı. 2021 YKS tercih dönemi öncesinde milli sporculara, "Artık eğitimle hayalleriniz arasında bir tercih yapmak zorunda değilsiniz" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, hayata geçirdiği bu uygulamayla, Türkiye'de yıllardır süregelen 'eğitim mi, spor mu?' ikilemini sona erdirdi. İlk etapta da 76 milli sporcumuz, 26 ayrı üniversitede bu burstan yararlandı. Milli sporcular, tıp fakültesinden diş hekimliğine, mühendislikten hukuk ve spor bilimleri fakültelerine kadar çok çeşitli bölümlere yerleşme imkanı buldu.