Aktüel haberler (15.08.2021)

EFSANE MÜLLER HAYATINI KAYBETTİ

Bayern Münih, futbol dünyasının efsane isimlerinden Gerd Müller'in hayatını kaybettiğini duyurdu. 75 yaşındaki efsane, Bundesliga tarihinde 365 golle en skorer oyuncu unvanını elinde bulundurken; Almanya Milli Takımı'nda da 62 maçta 68 gol attı.

MELİHA: MADALYA KAZANACAĞIZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Meliha İsmailoğlu, "Olimpiyattan sonra bütün takım çok üzüldü. Şu an onu unutmamız gerekiyor. Bizim için yeni bir sayfa açılıyor. Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak istiyoruz" diye konuştu.

DENİZ ÖNCÜ PODYUMA ÇIKTI

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağında Avusturya'da ikinci olarak podyum sevinci yaşamayı başardı. Nefes kesen yarış boyunca genç sporcuya, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu da destek oldu.

BULGARİSTAN'DA TARİH YAZDIK!

Türkiye JM4+ (Genç Erkekler Dört Tek Dümencili) Kürek Takımı, Gençler Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu. Bulgaristan'daki şampiyonada, milli kürekçiler Ali Ardıl İlgün, Kaan Yılmaz Aydın, Ege Büyükçetin (F.Bahçe), Enver Erman ve Serkan Erkal'dan (G.Saray) oluşan takımımız, Fransa, ABD, Almanya ve Rusya'yı geride bırakmayı başardı.

-Gençler Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Ceren Koçur, gümüş madalya kazandı. Polonya'da düzenlen şampiyonanın finalinde klasik yay kadet kadınlar kategorisinde, Fransız Caroline Lopez'e 6-4 kaybetti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

-Messi'nin ayrılığıyla rotayı İngiltere'ye çeviren Barcelona, Arsenal'den Pierre Emerick Aubameyang'a ve Alexandre Lacazette'e göz dikti. Barça, Danimarkalı Braithwaite'ı satar ise bu ikilinin transferi için Londra ekibiyle masaya oturacak.

-Miami Heat'le Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Atlanta Hawks ile oynadıkları maçta 21 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 1 blokluk performans sergiledi. 23 yaşındaki pivot, Lakers'a 27, Warriors'a 25, Memphis'e ise 23 sayı kaydetmişti.

-FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Moldova ekibi Sheriff ile Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb arasında 17 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak play-off turu ilk karşılaşmasını yönetecek.