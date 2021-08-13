Son dakika spor haberi: Yamaç paraşütçüleri Şehit Ömer Halisdemir için uçuş düzenledi

Hasandağı yamaç paraşütü atlama alanından havalanan 15 sporcu, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir için uçtu. 2 saat süren uçuşlarını Niğde'nin Çukurkuyu beldesine iniş yaparak tamamlayan sporcular Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ederek dua etti.
Sporcular burada şehit Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile bir süre sohbet etti.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Branş Başkanı Abdullah Kahraman, Hasandağı'nda düzenlenen şampiyona kapsamında sporcuların özel ve anlamlı bir uçuş gerçekleştirdiğini söyledi.
Hasandağı yamaç paraşütü atlama alanından havalanan 15 sporcu, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir için uçtu. 2 saat süren uçuşlarını Niğde'nin Çukurkuyu beldesine iniş yaparak tamamlayan sporcular Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ederek dua etti.