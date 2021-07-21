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Son dakika spor haberi: 2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek

Son dakika spor haberleri... Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2032 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın Avustralya'nın Brisbane şehrinde düzenleneceğini açıkladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:52 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:20
Son dakika spor haberi: 2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek

2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın, Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenleneceği duyuruldu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından oy birliğiyle alınan kararla, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Brisbane kentinde düzenleneceği belirtildi.

1956'da Melbourne ve 2000'de Sydney'in ardından Brisbane ile Avustralya, üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak. Olimpiyatlar, 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te, 2028'de ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleşecek.

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