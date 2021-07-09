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Son dakika spor haberi: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tarihi rekor kırıldı!

Son dakika spor haberi... 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 14 boyda toplamda 2160 pehlivanla başladı. Öte yandan güreşlerin ilk gününde tarihi rekor kırıldı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 23:53 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:54
Son dakika spor haberi: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tarihi rekor kırıldı!

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde özlem rekorla başladı. 14 boyda toplamda 2160 pehlivanın katıldığı güreşlerin ilk gününde tarihi rekor kırıldı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 9.00'da Minik-1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak Boy kategorilerinde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, bir buçuk yıllık özlemini rekorla taçlandırdı.

11 boyda gerçekleştirilen güreşlerde 1913 pehlivan kol bağlayarak güreş tuttu. Cumartesi büyük orta, başaltı ve başpehlivan er meydanına çıkacak.

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