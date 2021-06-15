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Son dakika spor haberi: Aydın üst üste 10. kez Almanya Taekwondo Şampiyonu oldu

Son dakika spor haberi: Almanya'nın Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde gerçekleşen Almanya Taekwondo Şampiyonası'nda Türk asıllı sporcu Aydın, üst üste 10. kez şampiyon oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 18:01 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 18:09
Son dakika spor haberi: Ela Aydın üst üste 10. kez Almanya Taekwondo Şampiyonu oldu

Başkent Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde yapılan Finals 2021 kapsamında 20'ye yakın spor dalında karşılaşmalar yapıldı. Alman Birinci Televziyon Kanalı ARD iki Türk asıllı sporcunun Aydın ve Şüheda Çelik 49 kg kiloda da karşılaştıkları maçı canlı olarak yayınladı.

Kıran kırana geçen karşılaşmada maç üç devrenin sonunda uzatmaya dördüncü devreye gitti. Ela bu devrede altın vuruşla üç puan alıp rakibini yenerek 10. kez Almanya şampiyonu oldu. Öte yandan Ela Nisan ayında Sofya'da yapılan Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonasında Almanya'ya ilk ve tek madalyayı getirerek Avrupa üçüncüsü olmuştu.

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