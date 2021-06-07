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Son dakika spor haberi: 'da sporcuları pandemi nedeniyle cuma namazını ringde kıldı!

Son dakika spor haberleri... 'ın ilçesinde Gençler Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri için kampa giren sporcular, corona virüsü salgını nedeniyle otel dışına çıkmalarına izin verilmeyince cuma namazını eleme maçlarının oynandığı ringlerde kıldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 11:22
Son dakika spor haberi: Aydın'da Muay Thai sporcuları pandemi nedeniyle cuma namazını ringde kıldı!

Federasyonu ile tarafından düzenlenen , 1 Haziran'da 'nda başladı. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden yaklaşık 600 sporcu, eleme müsabakalarına katılmak için ilçedeki bir otelde kampa girdi. Sporcular, kaldıkları otelden cuma namazını kılmak için kent merkezindeki bir camiye gitmek istedi.

Talep, pandemi nedeniyle federasyon yetkililerince olumlu karşılanmadı. Müsabakalara katılan sporcuların motivasyonunu bozmak istemeyen federasyon yetkilileri, 'nden otele cuma namazını kıldırması için bir imam göndermesini istedi. Kuşadası İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen imam otelde yaklaşık 250 sporcuya cuma namazını eleme müsabakalarının oynandığı ringlerde kıldırdı.

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