Son dakika spor haberi: Aydın'da Muay Thai sporcuları pandemi nedeniyle cuma namazını ringde kıldı!

Türkiye Muay Thai Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Muay Thai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, 1 Haziran'da Kuşadası'nda başladı. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden yaklaşık 600 sporcu, eleme müsabakalarına katılmak için ilçedeki bir otelde kampa girdi. Sporcular, kaldıkları otelden cuma namazını kılmak için kent merkezindeki bir camiye gitmek istedi.

Talep, pandemi nedeniyle federasyon yetkililerince olumlu karşılanmadı. Müsabakalara katılan sporcuların motivasyonunu bozmak istemeyen federasyon yetkilileri, Kuşadası İlçe Müftülüğü'nden otele cuma namazını kıldırması için bir imam göndermesini istedi. Kuşadası İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen imam otelde yaklaşık 250 sporcuya cuma namazını eleme müsabakalarının oynandığı ringlerde kıldırdı.

