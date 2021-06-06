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Başkan 'dan milli sporculara teşekkür!

Başkan , 'nda ülkemize 21 madalya getiren milli sporcularımıza teşekkür etti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan milli sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar. Sizi milletin evinde ağırlamayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 22:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli sporculara teşekkür!

Cumhurbaşkanı , 'da düzenlenen 'nda toplam 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan milli sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar. Sizi milletin evinde ağırlamayı dört gözle bekliyorum."

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