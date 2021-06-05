Aktüel haberler (5.06.2021)

Brezilya Milli Takımı teknik direktörü Tite: Kovid salgınının ileri boyutta olması nedeniyle milli oyuncularımız Copa America'da yer almak istemiyor.
Devler Ligi şampiyonu Chelsea, Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile yeni sözleşme imzaladı. 47 yaşındaki Tuchel'in kontratı 2024'e uzatıldı.
İbrahimovic, Milan'ın transfer listesindeki Giroud hakkında açıklamalar yaptı: Giroud harika bir oyuncu. Çok kral var ama bir tane tanrı var o da benim.
İspanyol gazeteci Pipi Estrada, PSG'li Mbappe'nin EURO 2020'de R.Madrid'e transfer olduğunu açıklayacağını söyledi.