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Aktüel haberler (5.06.2021)

İbrahimovic, Milan'ın transfer listesindeki Giroud hakkında açıklamalar yaptı: Giroud harika bir oyuncu. Çok kral var ama bir tane tanrı var o da benim.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Aktüel haberler (5.06.2021)
Polonya'daki Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, 4 madalya elde etti. Milli takım, organizasyondaki madalya sayısını 10'a çıkardı.


teknik direktörü Tite: Kovid salgınının ileri boyutta olması nedeniyle milli oyuncularımız 'da yer almak istemiyor.


şampiyonu Chelsea, Alman teknik direktör ile yeni sözleşme imzaladı. 47 yaşındaki Tuchel'in kontratı 2024'e uzatıldı.


İbrahimovic, Milan'ın transfer listesindeki Giroud hakkında açıklamalar yaptı: Giroud harika bir oyuncu. Çok kral var ama bir tane tanrı var o da benim.


İspanyol gazeteci , PSG'li Mbappe'nin EURO 2020'de R.Madrid'e transfer olduğunu açıklayacağını söyledi.
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