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Son dakika spor haberleri: şampiyonu oldu!

Açık Hava Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları ’nda milli okçu , madalya atışları sonucunda altın madalya kazandı. Mete Gazoz, rakibi Jean-Charles Valladont’a karşı yaptığı final maçını 6-0’lık skor ile altın madalya kazanarak tamamladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 19:41
Son dakika spor haberleri: Mete Gazoz Avrupa şampiyonu oldu!

1/48 ve 1/24 turlarını bay olarak geçen Gazoz, 1/16 aşamasında Ukraynalı Heorhiy Ivanytskyy ile eşleşerek 7-1'lik skor ile eleme turlarına başladı. 1/8 turunda Gazoz ile sporcusu arasında gerçekleşen karşılaşma, 6/4'lük çekişmeli bir mücadele sonucu 'un galibiyetiyle sonuçlandı. Çeyrek finalde Polonyalı ile yaptığı mücadeleyi 6/0'lık başarılı bir skorla tamamlayarak Türkiye'ye 2. kotayı kazandırdı. Ardından yarı final turunda eşleştiği ile olan maçı 6-4 kazanarak, altın madalya atışlarına geçti. Mete Gazoz, . Yıl Okçuluk Sahası'nda yapılan 'nı, Fransız rakibi Jean-Charles Valladont'a karşı yaptığı final maçını 6-0'lık skor ile altın madalya kazanarak tamamladı.

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