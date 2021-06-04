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'nda , olimpiyat kotası elde etti!

, 'da devam eden ve Kıtasal Kota Turnuvası'nda yarı finale yükselerek bireysel olimpiyat kotası aldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 17:56
Okçuluk Milli Takımı'nda Mete Gazoz, olimpiyat kotası elde etti!

'nda milli sporcu , 'da devam eden ve Kıtasal Kota Turnuvası'nda yarı finale yükselerek bireysel olimpiyat kotası aldı.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri alınarak, 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada milli okçu Mete Gazoz, Polonyalı rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Mete, bu sonuçla olimpiyat kotası elde etti.

Karşılaşmanın ardından Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü 'e sarılan Mete Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat kotası elde ettiği için gururlu olduğunu söyledi.

Mete, olimpiyatlarda 'yi en iyi şekilde temsil edeceğini dile getirdi.

de iki sporcuyla olimpiyatlara katılacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

YASEMİN ECEM ANAGÖZ, GÜMÜŞ MADALYA ALDI

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve 'nda olimpiyat kotası alan , finalde Fransız rakibi 'e mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

, resmi sitesinden "Kotanın ismi belli olduğu" başlığıyla yaptığı açıklamada, "2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kazanan sporcumuz Yasemin Ecem Anagöz. Emeği geçen tüm teknik ekibi ve sporcularımızı tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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