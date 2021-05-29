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9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları sona erdi

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:23
9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları sona erdi

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde, final müsabakaları yapıldı.

Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular şöyle:

Klasik Yay Erkekler:

1- Sjef van den Berg (Hollanda)

2- (Türkiye)

3- (Moldova)

Klasik Yay Kadınlar:

1- (Moldova)

2- (Hollanda)

3- (Avusturya)

Makaralı Yay Erkekler:

1- (Hollanda)

2- (Fransa)

3- (Hırvatistan)

Makaralı Yay Kadınlar:

1- (Hollanda)

2- (Estonya)

3- (Hırvatistan)

Geleneksel Yay Erkek Menzil:

1- (Slovakya)

2- (Türkiye)

3- (Türkiye)

Geleneksel Yay Kadın Menzil:

1- (Türkiye)

2- Şebnem Saliha Çakıroğlu (Türkiye)

3- Nagihan Tunç (Türkiye)

Puta Koşusu Büyük Erkekler:

1- Oğuz Okçu (Türkiye)

2- Bayram Koçak (Türkiye)

3- Yutymak Muradil Uulu (Kırgızistan)

Puta Koşusu Büyük Kadınlar:

1- Sena Keçeci (Türkiye)

2- Nadezhda Kharitonova (Rusya)

3- Beyzanur Akhan (Türkiye)



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