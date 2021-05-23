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Son dakika spor haberi: Milli cimnastikçi 'da altın madalya kazandı

Son dakika spor haberi: 'da düzenlenen 'nda milli cimnastikçi , altın madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 18:57
Son dakika spor haberi: Milli cimnastikçi Mert Efe Kılıçer Ukrayna'da altın madalya kazandı

Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent 'de gerçekleştirilen organizasyonda , gençler kategorisi barfiks aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı turnuvada milli sporcu ise gençler kategorisi atlama masası aletinde gümüş madalya elde etti.

Türkiye, organizasyonu birer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.

Öte yandan, 'ın başkenti düzenlenen 'nda mücadele eden , paralel aletinde bronz madalya aldı.

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