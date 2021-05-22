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Karate Şampiyonası'nda milli sporculardan 3 altın madalya!

Karate Şampiyonası’nda erkekler kumite 60 kiloda , erkekler kumite 84 kiloda ve kadınlar kumite 50 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar kumite 68 kiloda ise bronz madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 20:16
Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporculardan 3 altın madalya!

'ın şehrinde yapılan 'nın dördüncü gününde milli karateciler tarih yazdı. Sabah seansında ve altın madalya kazanırken, akşam seansında ise ile şampiyonu oldu.

Erkekler kumite 84 kiloda 'de mücadele edecek Uğur Aktaş, Hırvatistan'da dördüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Final maçında Azeri Panah Abdullayev'i bitime altı saniye kala aldığı puanla 2-1 yenen Aktaş, 2016, ve 'dan sonra bir kez daha Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Erkekler kumite 60 kilo finalinde ise milli sporcumuz Eray Şamdan Letonyalı rakibi 'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Kadınlar kumite 50 kiloda da Serap Özçelik Arapoğlu, Alman rakibi 'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar kumite 68 kiloda ise bronz madalya kazandı.

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