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Son dakika spor haberi: Karslı atletler şampiyonu oldu

Son dakika spor haberi: ’lı Milli atletler ve Hakan Buğanli, Olimpik Deneme Yarışları’nda 1’incisi oldular.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 12:51
Son dakika spor haberi: Karslı atletler Türkiye şampiyonu oldu

'nun 2021 faaliyet programında yer alan ve 'in ev sahipliğinde 5 ülkeden 380 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 'Atletizm Olimpik Deneme Yarışları'nda Karslı Milli atletlerden 800 metre büyük bayanlarda Şampiyonu olurken, Hakan Buğanli ise kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

01-02 Mayıs 2021 tarihlerinde Mersin'da yapılan Olimpik Deneme Yarışmaları sona erdi. , , , Lubnan gibi ülkelerin atletlerinin katıldığı yarışmalarda atletler, olimpiyat barajını aşmak için kıyasıya mücadele etti.

adına yarışmalara katılan ve 800 metre Büyük Bayanlarda yarışan Tuğba Toptaş 2.08 saniye koşarak Türkiye Şampiyonu oldu. bin 500 metre Büyük Erkeklerde yarışan Hakan Buğanli kendi yaş grubundan daha büyüklerde yarışarak Büyük Erkeklerde bin 500 metreyi 3.51 saniyede koşarak Büyük Erkeklerde 5'inci, Genç Erkekler kategorisinde ise Türkiye Şampiyonu oldu. bin 50 metre barajı 3.49 saniye olan barajı ise 2 saniye ile kaçırdı. 800 metrede de Hakan Buğanli U-20 Genç Erkeklerde 1.54 saniye koşarak Türkiye Şampiyon olarak Kars'a madalya ile döndüler. Karslı Milli atletlerin başarılı olmalarında çok büyük payı olan Antrenör , Balkan Şampiyonası'ndan madalya ile döneceklerini söyledi.

Bahattin İnce, "23-24 Mayıs 2021 tarihleri arasında 'da yapılacak olan "Büyükler Balkan Şampiyonası" seçmesinde hedeflerinin bin 500 metrede Hakan Buğanli ile Gençler Avrupa Barajını aşmak. Tuğba Toptaş 800 metre derecesini geliştirmek ve Balkan Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi temsil etmektir" dedi.

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